Nasce Sant'Agostino: era il 13 novembre 354

La lettura dell'Ortensio di Cicerone cambiò la vita di Agostino che da allora cercò di raggiungere i beni che non periscono: la Sapienza, la Verità, la Virtù.Nel 395 ottenne la cattedra di Retorica a Milano; incontrò il Vescovo Ambrogio e le parole del presule lo toccarono nel profondo. Anche la Madre lo seguì a Milano e gli restò accanto soprattutto con la preghiera.

Leggendo le lettere di San Paolo, Agostino decise di dedicare tutto se stesso a Dio; venne battezzato da Ambrogio nell'aprile 397. Dopo la morte della madre, Monica, Agostino rientrò a Tagarte e fondò la sua prima comunità.



Nel 381 si trovò casualmente ad Ippona e il Vescovo Valerio lo ordinò sacerdote. Agostino divenne poi Vescovo di Ippona succedendo a Valerio, esercitò il ministero episcopale per oltre 40 anni. Scrisse svariate opere: 'Il libero arbitrio', 'La Trinità', 'La Città di Dio' sono i suoi più noti scritti. Una Menzione a sé meritano 'Le Confessioni' in cui Agostino si racconta lasciando emergere in modo magistrale la sua interiorità. Sant'Agostino morì il 28 agosto 430.