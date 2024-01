Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel giro di tre giorni vengono acquistati 600 paia di slip e in tempi brevi si diffusero poi in tutta l'America. Gli americani abbandonarono del tutto i loro vecchi 'Union suit', che era un indumento in maglia che copriva tutto il corpo per lasciare il posto agli slip.Anche nel Regno Unito, nel 1938, arrivò il nuovo indumento intimo: la sua popolarità esplose 10 anni dopo quando ne vennero regalati diversi paia ai membri della delegazione olimpica Brittannica.Nel resto di Europa gli slip si diffusero 20 anni dopo, quando cominciarono a cadere i tabù e si diffuse la pubblicità dell'abbigliamento intimo.Il primo vero e proprio slip da donna, tuttavia comparve nel 1949, indossato per la prima volta sotto la gonna da una tennista statunitense che vinse anche il torneo.