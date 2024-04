Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In Italia, la notte dell'incontro, la Rai trasmette il match via radio, è stato calcolato che tra fra i 16 e i 18 milioni di radioascoltatori seguono in diretta l'avvenimento. Al Madison Square Garden sono presenti più di 14.000 spettatori, compresi gli ex pugili Rochy Marciano e Jake La Motta.Benvenuti, nel secondo round, con un gancio, atterra Griffith, ma nella quarta ripresa un destro del campione americano fa cadere l'italiano che si rialza velocemente. Al termine dell'incontro vengono letti i cartellini degli arbitri: trionfa Nino Benvenuti con 10 riprese su 15.Benvenuti, primo italiano a vincere il titolo mondiale dei pesi medi, viene sportivamente complimentato da Griffilth, che stringe la mano dell'avversario come segno di rispetto.Il rientro in Italia del nuovo campione viene vissuto in maniera entusiastica: Nino Benvenuti, a Trieste, riceve l'omaggio della sua città di adozione, che scende interamente in piazza per festeggiarlo.