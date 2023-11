Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ciò che ha dato la fama internazionale a Morricone sono state le musiche, da lui composte, per il genere del Western all'italiana. Dagli anni settanta diventa anche un nome di rilievo nel cinema hollywoodiano.Ennio Morricone ha firmato più di 400 Colonne sonore; ha ricevuto due premi Oscar (di cui uno alla carriera, per 'magnifici e multiformi contributi nell'arte della musica da film'). Morricone è stato premiato anche con un Leone d'oro, Nastri d'argento e David di Donatello.L'artista ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Molti esperti di musica sostengono che il modo in cui lui abbia 'messo' la musica a corredo delle immagini, andrebbe studiato a scuola. Ennio Morricone è stato anche un buon giocatore di scacchi e una promessa della Roma Calcio durante la sua adolescenza. È stato amato anche in campo Rock e Pop.Muore il 16 luglio 2020, all'età di 91 anni, per le conseguenze di una caduta.