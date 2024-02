Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prima dell'abbandono il Pontefice, l'11 febbraio alle 15 diede la sua ultima benedizione alla città di Roma sotto gli occhi increduli dei fedeli in Piazza San Pietro e di tutto il mondo.La scelta di Papa Ratzinger fece scalpore e colse di sorpresa, non solo le personalità religiose ma anche i maggiori politici internazionali e l'intera popolazione mondiale.La dichiarazione di abbandono venne tenuta da Benedetto XVI durante il Concistoro per i Martiri di Otranto: 'Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino'.Benedetto XVI terminò ufficialmente il suo pontificato alle 20 del 28 febbraio 2023 con la semplicità e l'umiltà di queste parole: 'Sono un semplice pellegrino che inizia la sua ultima tappa su questa terra. Grazie a tutti e buona notte'.Il Papa Emerito pose la sua residenza momentanea a Castel Gandolfo e con l'elezione di Papa Francesco si trasferì definitivamente nel Monastero Mater Ecclesiae in cui visse dal 2 maggio 2013 al 31 dicembre 2022 giorno della sua morte