Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giornata consiste semplicemente nel fare scherzi e organizzare bufale e bugie 'ad arte'. I burloni al termine di ogni scherzo urlano 'Pesce d'aprile' alla loro vittima, e questa usanza è rimasta è rimasta la stessa da centinaia di anni.Gli storici hanno collegato il primo d'aprile come la festa primaverile dei folli. I festeggiamenti includevano giochi, e persone che si travestivano e prendevano in giro i loro vicini. Era l'occasione per la gente comune, mascherata, di imitare la nobiltà, prendendosene gioco.In Europa, più recentemente i festeggiamenti, del primo giorno di aprile, prevedono di attaccare un pesce di carta sul dorso di quante più persone possibile, senza essere notati e di mandare avanti e indietro, la vittima del 'Pesce di aprile' per commissioni fastidiose e infruttose.La raccomandazione ai lettori e alle lettrici della 'Pressa' è la stessa di sempre: 'Attenzione agli scherzi'.