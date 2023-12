Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il fatto atroce è stato un enorme impatto per il nascente movimento femminista.La marcia del 6 dicembre si inquadra anche in un contesto storico particolare: il referendum, del 1974, sul divorzio.Nel 1975 inoltre si riforma il 'diritto di famiglia': i coniugi hanno ora responsabilità uguali di fronte alle leggi.Nel corso del tempo le manifestazioni si susseguono per chiedere diritti civili più ampi. Nel 1978 il processo innovativo voluto dal movimento femminista culmina con la legge 194 che rende l'aborto libero e gratuito.È giusto ricordare che l'aborto è anche oggi un argomento divisioni. polarizzato tra chi difende la libertà della donna e chi il diritto del bambino a nascere.Tutti sono consapevoli della solitudine e del dolore che molte donne provano di fronte a questa scelta.La comunità Papa Giovanni XXlll, in particolare, ci fa entrare in questo sommerso, dando voce alle donne che soffrono, e ad altre donne che si mettono al loro fianco, offrendo il proprio aiuto.