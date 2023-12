Prima partita universitaria di pallacanestro: è il 29 dicembre 1934

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A inventare il nuovo gioco di squadra fu il professore di Educazione Fisica James Naismith.Il professore cercava un gioco che potesse divertire, gli studenti, durante le lezioni invernali di ginnastica. Naismith appese un cesto da frutta al muro e invitò i suoi alunni a centrare con la palla, che veniva poi recuperata con una scala.Il gioco aveva 13 regole, scritte dal professore e le squadre erano formate da 9 giocatori.Gli studenti di Naismith divennero poi propagatori del gioco e, mentre giravano nel mondo, riuscirono a coinvolgere molti giovani nel nuovo sport di squadra.La pallacanestro venne aggiunta nel programma olimpico del 1936, in occasione delle Olimpiadi di Berlino.

In quella occasione Naismith consegnò la medaglia d'oro agli Usa vincitori contro il Canada.

Le regole del basket hanno subito vari cambiamenti.

Sono invece rimaste invariate alcune regole: il conteggio dei punti e il tempo massimo a disposizione per effettuare una rimessa laterale. Il numero dei giocatori per squadra passò da 9 a 7 e più tardi si arrivò ai 5 giocatori attuali.



La pallacanestro si distingue per la lealtà sportiva: nessuno si butta a terra simulando falli, quasi nessuno s'infortuna per colpa di un altro giocatore, nessuno perde tempo, nessuno si sbraccia per segnalare falli e infine nessun arbitro può seriamente condizionare il risultato di una partita.