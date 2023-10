Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel 1967, Alì, si rifiutò di combattere in Vietnam per la sua religione e la sua opposizione al conflitto: fu arrestato e accusato di renitenza alla leva, e privato del titolo mondiale non combattè per tre anni.La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America annullò la condanna nel 1971. La sua battaglia come obiettore di coscienza lo rese un'icona degli anni sessanta. Alì divenne anche famoso come personaggio provocatorio e stravagante.Con il proprio carisma si contraddistinse come un innovatore della tecnica pugilistica. Il suo modo di combattere si basava molto sulla velocità, abbassava inoltre le braccia senza effettuare la classica difesa con i guantoni vicino al viso. Muhammad Alì è stato l'unico peso massimo a essere campione in tre occasioni: nel 1964, 1974 e infine 1978. Alì inoltre trasformò ii ruolo e l'immagine del pugile afroamericano negli Stati Uniti, diventando punto di riferimento del 'Potere Nero'.