La commemorazione fu ripresa anche dal mondo cattolico: il primo maggio 1955, Papa Pio XII istituì, per tutta la chiesa cattolica, la festa di San Giuseppe lavoratore.Durante il ventennio fascista dal 1924, la celebrazione fu anticipata al 21 aprile, in coincidenza con il 'Natale di Roma'. La festa fu poi riportata al primo maggio dopo il conflitto nel 1945.Dal 1990 i sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil), in collaborazione con il comune di Roma istituiscono un grande concerto, in piazza San Giovanni Laterano, per celebrare il primo maggio e ricordare i diritti dei lavoratori. Il concerto, ogni anno, vede la partecipazione di molti gruppi musicali e cantanti; è seguito da migliaia di persone e trasmesso in diretta alla Rai.