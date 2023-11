Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Contiene un ciclo di affreschi realizzati nel 1508-1512; è considerato uno dei capolavori assoluti dell'arte occidentale. L'opera fu commissionata da Papa Giulio ll. Il Buonarroti terminò la complessa decorazione di quasi 500 metri quadrati, a tempo di record e quasi in solitario.Michelangelo dipinse sulla volta le storie dell'umanità prima che Dio inviasse le Tavole della legge a Mosè. La Cappella Sistina, affrescata dal Buonarotti, è un vanto assoluto dell'arte italiana e cuore pulsante della devozione cristiana. Basta alzare gli occhi, verso l'immensa opera, per essere sopraffatti, ieri come oggi, dalla sua sacra maestà.Negli affreschi trovano spazio nove storie centrali, raffiguranti episodi della Genesi.Il capolavoro di Michelangelo Buonarroti rimane immortale e potentissimo come 'Il Dito di Dio' che nella creazione di Adamo ha incontrato quello dell'uomo creato a sua immagine e somiglianza.Da 5 cinque secoli il mondo, non si stanca, sbalordito, di ammirare specialmente questa immagine affrescata da un grande pittore e scultore italiano.