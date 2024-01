Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggi la veste tipografica della nota rivista prevede 48 pagine e nel 1995 fu introdotto il colore per alcuni giochi enigmistici. La copertina della 'Settimana Enigmistica', da sempre, mostra l'immagine di un personaggio famoso, alternando uomo e donna. La rivista vanta innumerevoli tentativi di imitazione ma rimane la prima per fondazione e per diffusione. Ad oggi, infatti, con i suoi rebus, cruciverba, giochi e quiz, è riconosciuta la pubblicazione, dedicata all'enigmistica, più famosa in Italia. A pieno titolo 'La Settimana Enigmistica' è un vero e proprio pezzo di storia del nostro Paese.