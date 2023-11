Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il suo secondo mandato fu caratterizzato soprattutto dalla distensione con l'Urss: Reagan promosse una serie di incontri con Gorbaciov, col quale addirittura strinse un'amicizia personale, invitandolo ad abbattere il Muro di Berlino.A partire dal 1989, pochi mesi dopo l'insediamento alla presidenza del successore George Bush, già suo vicepresidente, l'impero sovietico, che Reagan aveva definito come l'Impero del Male, iniziò a collassare e l'ex presidente fu salutato come un eroe in molti paesi dell'Europa Orientale.