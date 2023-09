Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Salvo D'Acquisto era nato a Napoli il 15 ottobre 1920; a 19 anni si arruolò come volontario nell'arma e il 15 gennaio 1940 divenne carabiniere. Venne mandato a Tripoli, dove rimase per due anni; rientrò poi in Italia nel 1942 in piena Seconda guerra Mondiale. In quello stesso anno frequentò un corso ricevendo poi la nomina di Vice Brigadiere. A quel punto venne inviato a prestare servizio vicino a Roma, alla stazione Torrimpietra.Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 un reparto delle SS occupò una caserma abbandonata alla Torre di Palidoro. Alcune casse di munizioni che erano all'interno di un deposito, per cause accidentali, saltarono in aria.Nell'esplosione un soldato tedesco rimase ucciso e altri due si ferirono. Le truppe tedesche consideravano l'esplosione un'imboscata messa in atto dagli italiani. L'ufficiale nazista allora ordinò di rastrellare 22 persone, prese tra le abitazioni. I nazisti li condussero ai piedi della Torre di Palidoro per fucilarli. Salvo D'Acquisto andò sul posto e fece di tutto per salvare quegli innocenti dalla fucilazione: cercò di dissuadere l'ufficiale nazista che si era trattato di un incidente, ma senza risultato.Il giovane Brigadiere decise allora di autoaccusarsi dell'incidente, sacrificando la propria vita in cambio delle 22 persone. Affrontò così da solo la morte e divenne un eroe della storia gloriosa dell'arma.Il 25 febbraio 1945 alla sua memoria venne consegnata ai famigliari la Medaglia d'oro al valore Militare.