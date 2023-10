Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Viene ricordato per aver inventato il telegrafo elettrico e l'alfabeto che da lui prende il nome; viene brevettato il 3 ottobre 1837.Il Codice Morse originale consiste in combinazioni di punti e linee ognuna corrispondente a un numero; a sua volta ogni numero corrisponde a una parola ricavabile attraverso la ricerca in un apposito libretto.Per la parte tecnica, Morse, chiede la collaborazione di Alfred Vail, che sviluppa un sistema in cui ogni lettera viene inviata usando una combinazione di punti, linee e pause.È proprio questo sistema, conosciuto come Codice Morse americano, è usato per trasmettere il primo messaggio telegrafico.L'alfabeto Morse ha avuto da subito un ampio successo e rimane lo standard internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999.Il costo di un messaggio dipende dalla sua lunghezza, per questo motivo vengono poi codificati alcuni codici commerciali in modo da inviare frasi intere.Alcuni di questi codici sono ancora usati da radioamatori e da operatori di telegrafia per informazioni come la qualità del collegamento o il cambio di frequenza.