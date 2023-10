Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













All'inizio della competizione il presidente della FIGC manda un messaggio ai dirigenti delle squadre partecipanti. Egli richiama la necessità di dare disposizioni ai giocatori affinché la disciplina e la correttezza in campo non vengano mai meno.Con il girone unico si mette fine ai gironi regionali unendo, per la prima volta nel Calcio, Nord e Sud.Il campionato viene sospeso per 6 turni a causa degli impegni della Nazionale Azzurra. Il 16 febbraio 1930 l'Ambrosiana si laurea 'Campione d'inverno'. Il momento clou, del campionato si ha a giugno quando l'Ambrosiana affronta il Genova: l'incontrosi si chiude in parità (3 a 3).Nell'altro big match a Juventus al campo di San Siro consegna matematicamente il titolo di campione d'Italia ai nerazzurri. Un ruolo importante per la conquista dello scudetto da parte della squadra milanese lo gioca il giovane Giuseppe Meazza, capace di segnare 31 reti. Dopo la prima esperienza a girone unico, iniziato il 6 ottobre 1929, il massimo Campionato non cambierà più formula fino ai giorni nostri.