Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli Emirati sono però un paese autoritario coinvolto in molte crisi del Medio Oriente e in più di un'occasione ha ostacolato tentativi di democrazia e sostenuto regimi autoritari.Nel 1921 il cinquantesimo anniversario dell'Unione Araba è diventato un'occasione di propaganda della piccola e ricca federazione. Gli Emirati Arabi Uniti sono grandi poco piu' di 1/4 dell'Italia; sono organizzati in un sistema federale di monarchie assolute ed ereditarie. L'autorità massima è il Consiglio Supremo dei Sovrani, formato da 7 Emiri. Abu Dhabi è la capitale federale, la religione ufficiale è l'Islam e la libertà di culto è limitata. Nella federazione Araba è ancora in vigore la pena di morte e secondo Amnesty International, le violazioni dei diritti umani sono ancora diffusi: si effettuano detenzioni arbitrali e repressioni dei diritti della donne.In politica estera, dopo la conquista dell'Afghanistan, da parte dei Talebani, gli Emirati si sono aperti al nuovo regime. La federazione Araba riconosce, inoltre, lo stato d'Israele e beneficia della sua collaborazione, specialmente in campo economico.