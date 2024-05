Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All'inizio il gioco di squadra, era un misto tra il calcio e il rugby, come lo intendiamo oggi, si usava una palla rotonda con un numero variabile di giocatori. Il 14 maggio 1870 si giocò la prima partita ufficiale di rugby, giocando con la palla ovale e ogni squadra schierava 18 giocatori.Charles arbitrò l'incontro e nel frattempo giocava per i Nelson Club, che vinsero per 2 a 0, grazie a due mete che valevano un punto.Charles organizzò poi altre partite e aiutò a diffondere il rugby in tutta la Nuova Zelanda.Negli anni sorsero molti altri Club di rugby nel Paese, come sport di squadra, questo gioco, abbatteva efficacemente le barriere tra diversi gruppi etnici. Dal 1893 la nazionale neozelandese intraprese tour all'estero e da lì nacque il mito degli All Black, che oggi è la più forte squadra di rugby al mondo.Charles Monro morì il 9 aprile 1933, all'età di 82 anni e oggi è giustamente riconosciuto il 'padre del rugby della Nuova Zelanda'.