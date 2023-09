Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'impresa di Kittinger venne da tutti riconosciuta come straordinaria: dalla cittadina di Caribu,vl'aereonauta raggiunse i cieli della Liguria a bordo di una mongolfiera, percorrendo 5.792 chilometri ad una altitudine di 4.500 metri dal suolo. Per la traversata Joe Kittinger, statunitense, impiegò 95 ore e 48 minuti alla media di 60 chilometri all'ora.Durante l'atterraggio a Montenotte Joe Kittinger si fratturò un piede. Un piccolo incidente ricompensato però dal messaggio degli Stati Uniti Reagen, che definì l'impresa dell'aeronauta 'quanto vi è di meglio nello spirito americano'. Il presidente dell'Italia Pertini lo volle poi incontrare a Roma per complimentarsi e conferirgli il titolo di commendatore.