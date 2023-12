Storico incontro tra Papa Giovanni Paolo II e Gorbaciov: era il 1989

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giovanni Paolo ll, in quella circostanza, affermò che il Vaticano è la casa comune per tutti i rappresentanti dei popoli della terra.Il Papa, nel colloquio con il Presidente Sovietico auspicò che tutti i cristiani, dell'Unione Sovietica, sia di rito latino che di rito bizantino o armeno, potessero praticare liberamente la loro vita religiosa.Gorvaciov e il Papa ebbero modo di parlare anche della situazione internazionale al fine di promuovere un impegno comune in favore della pace.L'incontro permise pertanto che la Chiesa di avvicinarsi a tutti coloro che servono la causa dell'uomo e contribuire al progresso delle nazioni.

Il Papa infine espresse al capo Sovietico la sua convinzione che le nazioni più forti dovevano superare gli imperialismi e rinunciare alla loro egemonia.

Per il Papa Polacco Unione Sovietica e Stati Uniti avrebbero dovuto sentirsi moralmente responsabili delle altre nazioni in modo da instaurare un sistema internazionale che si regga sul fondamento della uguaglianza di tutti i popoli e sul necessario rispetto delle loro legittime differenze.

Gorbaciov il giorno dopo l'incontro con il Papa si recò in America dal Presidente George Bush per discutere nuove intese per le esigenze dei popoli.

Il colloquio tra Giovanni Paolo ll e Gorbaciov colpì vivamente, nella sua novità, l'attenzione pubblica mondiale, come qualcosa di significativo e ricco di promesse.