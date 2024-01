Terminano le trasmissioni di Carosello: era il primo gennaio ‘77

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La trasmissione veniva trasmessa tutti i giorni alle 20.30 dopo il telegiornale. Carosello era composto da una serie di filmati (spesso scenette comiche) seguiti da messaggi di pubblicità.La regola principale del Carosello era rigidissima e prevedeva che il filmato durasse 1 minuto e 45 secondi e la pubblicità, che seguiva, 30 secondi.Ogni Carosello era inserito in un contesto teatrale: iniziava con l'apertura di un sipario con una musica simile alla fanfara. Nei primi anni la trasmissione prevedeva 4 spettacoli che poi, nel 1974, passarono a 6.Il Carosello ebbe un enorme successo e divenne una fra le trasmissioni televisive più amate, arrivando a rappresentare, un appuntamento fisso per molte famiglie.Ancora oggi la frase 'a letto dopo Carosello', rivolta ai bambini, è rimasta parte del linguaggio parlato.La caratteristica più rilevante di Carosello era la brevità: gli stacchi teatrali erano diretti, semplici, e vicini alla cultura popolareRispetto alla pubblicità moderna, il tentativo della RAI, era quello di presentare un contesto tradizionale: il messaggio di Carosello era rassicurante e persino pedagogico.I piacevoli filmati erano interpretati da attori e attrici ma non solo: recitatavano nelle pubblicità, anche cantanti, musicisti, sportivi e simpatici personaggi dei cartoni animati.Alcuni di loro hanno legato il loro nome al prodotto pubblicizzato.