La band era nata bel 1960, fu ritenuta un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni mondiali.I Beatles hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art.L'avventura dei 'Baronetti' durò 8 anni, il loro contributo culturale è stato fondamentale e ha reso il complesso un'icona musicale leggendaria.I motivi dello scioglimento del gruppo furono molteplici: i membri ebbero numerosi contrasti. Fu l'allora 27enne Paul McCartney che annunciò la sua uscita dal complesso. Dal punto di vista strettamente musicale lo scioglimento avvenne per la sempre maggior difficoltà di sperimentare di Lennon, ma anche per la necessità degli altri componenti di trovare nuovi spazi musicali. La separazione dei Beatles è inoltre da ricercarsi anche in questioni economiche e gestionali. Di sicuro, infine, contribuirono a inasprire i rapporti del gruppo, le compagne di Paul e John.A distanza di vari decenni dal loro scioglimento, e dopo la morte di 2 dei 4 componenti, i Beatles contano ancora un enorme seguito, numerosi sono i loro fan club e generazioni di uomini e donne hanno cantato le loro canzoni.