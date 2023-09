Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La nuova Presidente del Consiglio è sostenitrice del 'blocco navale' per fermare i flussi migratori e si oppone all'introduzione dello ius soli, cioè alla concezione della cittadinanza italiana ai nati sul suolo italiano da genitori stranieri.Il suo programma politico propone la riforma costituzionale per rendere l'Italia una repubblica presidenziale.Fratelli d'Italia, con il suo 26% assicura alla coalizione di destra la maggioranza dei seggi anche al senato. La 'Lega' di Salvini crolla all'8,9% ; Mentre 'Forza Italia' si ferma all'8%. Il Partito Democratico di Enrico Letta non arriva alla soglia del 20% e sommando le preferenze di sinistra si arriva solo al 26,5%. Da prima forza politica con il 33% dei voti, ottenuto dal Movimento 5 stelle nel 2018, con le nuove elezioni calano vertiginosamente i voti al 15,9%.Dopo il successo della Meloni il presidente ucraino Zekensky invia le congratulazioni alla leader di Fratelli d'Italia: 'Congratulazioni a Giorgia e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo.Risponde Giorgia Meloni: 'Caro Presidente Zelenski puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede'.