Usa, nel 1789 il primo Giorno del Ringraziamento Nazionale

L'animale simbolo del Ringraziamento è il tacchino: è stato calcolato che, in America, vengono uccisi più di 40 milioni di tacchini per il pranzo. Una delle tradizioni più curiose che riguarda questa festività è la cosiddetta 'Grazia Presidenziale'. Due tacchini, scelti dal presidente della Casa Bianca, vengono graziati e mandati in una fattoria fino alla fine dei loro giorni.



Gli Americani, per tradizione, si riuniscono con parenti, amici e persone care in casa (mai al ristorante) per mangiare tutti insieme e rendere grazie per le cose belle. Oltre al tacchino farcito, che è la portata principale, nel menù sono previste anche salse, patate dolci, e torte di zucca.



Il tacchino è considerato l'animale americano per antonomasia. La tradizione del tacchino, però, risale agli Atzechi, che abitavano i territori del Nuovo Mondo appena conquistati. Offerti in dono agli spagnoli, i tacchini, furono importati poi in tutta Europa. Di nuovo poi importato in America dai Padri pellegrini, il tacchino divenne il simbolo degli Stati Uniti.



Il giorno del Ringraziamento è ricco di usanze ed eventi unici. Dopo il pranzo, infatti, tutti gli americani scendono in strada per festeggiare insieme questa giornata nazionale. Le strade delle principali città si riempiono di parate con carri allegorici, bande musicali e vengono liberati in cielo palloni aerostatici.