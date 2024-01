Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ideata da Garry Marschel, racconta in modo ironico e leggero l'america degli anni '50. Attraverso la quotidianità di una famiglia, i Cannighan, 'Happy Days' conquistò i fans di tutto in mondo. La famiglia era composta da Howard, il padre che gestiva una ferramenta, Marion la moglie casalinga e i 3 figli.Man mano che gli episodi della serie si susseguivano, un pubblico sempre più numeroso iniziò ad affezionarsi a un personaggio che doveva avere un ruolo marginale: Fonzie. Egli rappresentava un ribelle degli anni '50; era un meccanico playboy e indossava sempre un giubbotto di pelle. Il simpatico personaggio divenne quasi un membro della famiglia e buon consigliere dei figli di Howard. I racconti, della serie televisiva, raccontavano spesso le difficoltà dell'adolescenza ma sempre all'insegna del buon umore. L'impatto della serie televisiva, con la sua popolarità, diede origine a espressioni nuove nel linguaggio comune.'Happy Days' arrivò a ben 11 stagioni televisive e nel 2008, un ente locale, di promozione turistica, commissionò una statua di bronzo dedicata a Fonzie. L'opera, alta 170 centimetri, sfoggia l'immancabile giubbotto di pelle e chi la osserva può ammirare la statua di Fonzie con i pollici delle mani in alto.