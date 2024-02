Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 24 giugno 1859, a Solferino si svolse una cruenta e decisiva battaglia fra gli alleati franco-sardi e l'esercito austriaco: sul campo rimasero più di 6.000 morti e 40.000 feriti.Il ginevrino Henry Dunant () si trovava davanti questo terribile scenario: i feriti erano abbandonati senza assistenza. In quella occasione, Dunant, scopr' la sua vera vocazione: alleviare le sofferenze del prossimo. Il ginevrino iniziò a organizzare i soccorsi per assistere i feriti di entrambi gli schieramenti. Tre anni dopo Dunant scrisse un libro 'Ricordi di Solferino' in cui deplorava l'insufficienza dei servizi sanitari negli eserciti.Dunant, che era segretario delle' Unioni Cristiane dei giovani', scrisse anche due proposte che furono alla base della 'Croce Rossa':- La creazione di società di soccorso sanitarie aiutate da volontari per aiutare i soldati feriti.- La necessità, in tempo di pace di istituire una Conferenza Internazionale che dettasse i principi da adottare per tutti gli stati.Il libro del Dunant ebbe successo e in una riunione, il 17 febbraio 1863, si decise di costruire il 'Comitato Internazionale di soccorso ai militari feriti'.Tale Comitato fu l'atto di nascita del futuro 'Comitato Internazionale della Croce Rossa' (CICR).Più tardi nacque una Conferenza Internazionale alla quale parteciparono, i rappresentanti di 26 Paesi.La Conferenza si concluse con l'adozione di 20 risoluzioni che posero le basi delle Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.Il 23 agosto 1864 verrà poi firmata la Convenzione di Ginevra, testo fondatore del Diritto Internazionale Umanitario.