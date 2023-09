Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per Mahatma Gandhi il digiuno rappresentò la preghiera più pura: 'Il digiuno è abbandono totale a Dio, è destinato ad agire nell'anima degli altri e il suo effetto è duraturo. Dentro di me avviene una pace celeste'.Gandhi, la 'Grande Anima' studiò legge a Londra; visse in Sudafrica e lì si accorse della mancanza delle libertà civili e dei diritti politici degli immigrati indiani. Il Mahatma si impegnò e combattè contro i soprusi britannici; lo fece non con la rivolta armata ma attraverso la resistenza e la disobbedienza collettiva pacifica. In questo modo, l'avvocato indiano, con amore universale condusse il suo popolo all'indipendenza.Le idee di Gandhi sono ancora oggi una 'forza-verita'' per l'umanità. Le Parole e le azioni del Mahatma sono, anche, una dottrina di vita, che se applicata ha un riscontro positivo sia nei piccoli eventi che in quelli grandi. Una frase del Mahatma Gandhi è rimasta particolarmente famosa: 'La verità e la non violenza sono antiche come le colline. Ho solo tentato di metterle in pratica'.