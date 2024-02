Via col vento vince 8 premi Oscar: 29 febbraio 1940

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Solo dopo varie vicissitudini Rossella sposa Rhett (interpretato da Clark Gable) ma solo più tardi si accorge che quello è il suo vero amore.'Via col Vento' deve il suo successo anche alle veridicità delle costruzioni storiche e dalla grandiosità delle ambientazioni. Oltre alla interpretazione eccezionale degli attori anche la colonna sonora, composta da Max Steiner cooperò a imprimere il film nell'immaginario collettivo ed ebbe una longeva fortuna in ambito extra cinematografico.La prima proiezione della pellicola avvenne ad Atlanta il 15 dicembre 1939. L'evento ebbe una enorme risonanza mediatica: tutti gli uffici pubblici e le scuole cittadine vennero chiusi per celebrare l'uscita del film.

Ad Atlanta poi si riversarono quasi un milione di visitatori per assistere all'evento.

In Italia il film fu distribuito solo nel 1949: dato il notevole sforzo che richiese il doppiaggio. La versione, in lingua italiana di 'Via col Vento' uscì in tutto il Paese, rimanendo in cartellone per più di un anno con un enorme successo.



'Via col Vento' è generalmente considerato un'opera di altissimo valore artistico; le critiche di alcuni riguardano la durata del film, che la ritengono esagerata. Il film, però, fu e lo è ancora molto popolare tra il pubblico e rimase la pellicola col maggior incasso per oltre 1/4 di secolo.

Nella cultura popolare poi è considerato uno dei migliori film di sempre.