Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La clonazione di Dolly poté avvenire attraverso la divisione di uno Zigote in provetta per poi generare un embrione. L'embrione poi venne coltivato in vitro e poi impiantato nell'utero di una terza femmina di pecora. L'individuo che nacque fu geneticamente identico a quello che aveva donato il nucleo e perciò il suo clone.La clonazione pertanto è un processo che permise di far nascere un nuovo individuo vivente identico ad un altro e con lo stesso patrimonio genetico.Teoricamente in futuro potrebbe essere possibile clonare anche un essere umano, con un metodo simile usato per la pecora Dolly.La tecnica è di fatto vietata in tutto il mondo e il Parlamento Europeo, si è espresso contrario alla clonazione umana. Anche il congresso degli Stati Uniti ha dichiarato la propria posizione contraria ed ha imposto il blocco degli esperimenti sulla clonazione.