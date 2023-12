Viene assassinato Toro Seduto: era il 15 dicembre 1890

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il noto indiano è nato nel 1831 nel Sud Dakota; a 10 anni dopo aver ucciso un giovane bufalo con una freccia viene nominato dal padre Bufalo Seduto, diventato poi più comunemente Toro Seduto. A 14 anni partecipa alla prima battaglia che gli fa guadagnare una prima penna bianca, simbolo di un'azione coraggiosa.Diventato adulto, Toro Seduto, si fa stimare per capacità tattiche organizzative che mette in atto durante le lotte contro l'esercito americano.Il grande condottiero ha illustrato personalmente la sua vita attraverso la scrittura pittorica: ha partecipato a numerose battaglie contro gli invasori bianchi. Storica rimane la vittoria nel 1876 contro il colonnello Caster.

Tra i compiti di Toro Seduto ci sono anche dei rituali religiosi che lui esegue per il bene della sua tribù: conosce tecniche di guarigioni con erbe medicinali e riesce a portare benefici alla sua gente. Gli americani, nonostante la resistenza commovente degli indiani, intraprendono sempre nuove irruzioni costringendo i 'pellerossa' ad arrendersi.



Toro Seduto, nel 1877, è costretto a trasferirsi con la sua tribù in Canada dove rimane in esilio. Il 15 dicembre 1890, il grande capo della tribù dei Sioux, viene ucciso da un poliziotto durante uno scontro tra nativi americani e polizia. Toro Seduto è rimasto immortale, la sua vita continua ad essere narrata nei libri di storia, nei film e nelle produzioni artistiche.