Viene brevettata la cannuccia: era il 3 gennaio 1888

Sicuramente l'intervento di Stone è stato importante per la realizzazione delle cannucce che oggi conosciamo.La storia della cannuccia però parte da molto lontano. Una cannuccia infatti è stata ritrovata in una tomba di origine sumera risalente al 3000 a.C.: era di valore, realizzata in oro.Si pensa che si utilizzasse per bere birra, che in quel tempo era realizzata con fermentazioni molto rudimentali. Si può anche ipotizzare, che la cannuccia, venisse utilizzata ancora prima e fabbricata con legni intagliati o piante particolari.Successivamente, verso l'800 si bevevano le bevande con cannucce composte di paglia di erba di segale, ma erano poco pratiche in quanto a contatto con il liquido perdevano solidità.

Proprio a seguito di questa problematica, Marvin Stone, inventò la cannuccia attuale. Nel 1906 la società 'Stone Straw Corporation' inventò una macchina in grado di produrre una grande quantità di cannucce.

Sarà poi Joseph Friedman, nel 1936, che brevettò il sistema per ottenere delle cannucce con l'estremità superiore pieghevole. Con l'utilizzo, a livello industriale della plastica, le cannucce poi inizieranno a diventare uno degli oggetti più utilizzati.



A oggi però, a causa dell'eccesso utilizzo della plastica, si sono sviluppate diverse alternative alla classica cannuccia. Come per esempio delle cannucce formate da carta biodegradabile al 100% dotate di robustezza, cannucce composte da bambù o in acciaio (che si stanno sviluppando in molti cocktail bar). La cannuccia è ora uno degli oggetti più comuni all'interno di un bar ed è spesso utilizzata nelle feste, per un aperitivo e per gustare una bibita.