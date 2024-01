Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il cuore dello strumento è il mantice, l'aria entra e va a far vibrare le ance, che sono una serie di lame controllate dalle valvole, comandate da tasti, che producono il suono. I tasti si trovano, disposti su due file, una per la mano destra e l'altra per quella sinistra.Due cittadine italiane, Stradella e Castelfidardo, sono ai vertici mondiali per la produzione di fisarmonica. In questi luoghi vengono costruite fisarmoniche capaci di far sognare. Da sempre considerato come uno strumento popolare, la fisarmonica ha avuto una gloriosa storia nelle feste paesane e popolari. È però uno strumento sorprendentemente completo, pieno di imprevedibili possibilità: quando suona una fisarmonica è come suonasse un'orchestra intera. Questo fantastico strumento permette di destreggiarsi in diversi ambiti musicali: musica classica, jazz, Tango, Folk.Si ritiene che l'antenato della fisarmonica fosse lo 'Sheng', strumento a fiato cinese che risale a circa 4.500 anni fa. Le fisarmoniche possono essere classificate in 3 grandi tipi: la fisarmonica da liscio, quella da concerto e la fisarmonica da studio. Ognuna di queste categorie ha caratteristiche differenti. Con l'evolversi delle tecnologie sono stati costruiti sistemi elettronici 'MIDI' da applicare alle fisarmoniche e che permettono di disporre di suoni diversi e di eliminare fonti di disturbo.Con la fisarmonica è possibile suonare brani di tutti i tipi e di ogni tempo.