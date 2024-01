Viene brevettata la prima automobile: 29 gennaio 1886

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fino all'invenzione di Benz, mai si pensava che in un mezzo di trasporto venisse impiegato un carburatore e un sistema di raffreddamento ad acqua. Non si ipotizzava neppure un sistema di accensione elettrico.Il veicolo venne costruito con tubi in acciaio e pannelli in legno; le ruote erano composte con raggi in acciaio e con pneumatici in gomma piene.

Lo sterzo avveniva attraverso una cremagliera dentata che faceva perno sulla ruota anteriore. La prima Motorwagen utilizzava un motore a 4 tempi, per l'epoca era un motore leggero, riusciva a far viaggiare la vettura fino a 16 Km all'ora.



Nonostante tutte le innovazioni, la vettura non ebbe, subito, il successo sperato del grande pubblico. Nel 1888 la moglie di Benz contribuì a rendere famosa la vettura del marito. Con i suoi due figli percorse 90 Km con il nuovo veicolo brevettato. La notizia si diffuse in tutta la Germania e pertanto si consolido' la reputazione della Motorwagen, ma anche il concetto di macchina.