Nel 1939, con la pubblicazione del libro 'Alcolisti Anonimi' ebbe inizio una prodigiosa reazione a catena che portava un messaggio di recupero. Oggi l'associazione Alcolisti Anonimi è presente in più di 160 Paesi di tutti i continenti con più di 100.000 gruppi di autoaiuto e milioni di Alcolisti recuperati. In Italia 'Alcolisti Anonimi' ha iniziato la sua attività a Roma; tra il 1974 e il 1976 nacquero poi i gruppi di Firenze, Milano e Genova. Nel 1979 la trasmissione televisiva 'L'inferno dentro' attira l'attenzione generale sul problema dell'alcolismo: il numero di 'Alcolisti Anonimi' è subissato di telefonate. La storia di A.A. è sempre più in crescita e oggi è diffusa in tutte le Regioni italiane con una presenza media di 10.000.