Viene fondata l'Ibm: 14 febbraio 1924

Sotto la guida di Thomas J. Watson l'azienda diviene leader nel campo dei sistemi meccanografici. Nel 1937 le apparecchiature di tabulazione IBM permettono di elaborare enormi quantità di dati: tra i suoi clienti figura il Governo degli Stati Uniti, tenuto a mantenere i registri di lavoro di 26 milioni di persone. Nel 1952 Watson si dimette e viene nominato direttore della azienda il figlio Thomas Watson Junior.Già nel 1956 IBM fornisce una prima dimostrazione pratica di intelligenza artificiale. Nell 1961 l'azienda sviluppa, per la compagnia aerea American Airlines un modernissimo sistema di prenotazione. Nel 1963 i dipendenti e i computer IBM aiutano la NASA a tracciare i voli orbitali degli astronauti. Nel 1964 l'avvento del calcolatore elettronico consente un grande passo avanti all'azienda e permette ai clienti di effettuare l'aggiornamento con modelli capaci di maggiore capacità di elaborazione.

Nel 1970 e fino ai primi anni '80 IBM ha elaborato computer che hanno avuto una presa quasi monopolista sul mercato.



Tra la fine degli anni '80 e gli anni '90 ha attraversato un periodo di profonda crisi. Scelte aziendali sbagliate e scarsa capacità di rinnovamento hanno fatto registrare notevoli perdite economiche.

Negli anni 2000 IBM è tornata in auge grazie allo spostamento delle vendite in prodotti più innovativi e abbandonando prodotti e attività ormai superate.

Nel 2006 IBM si trasforma in una azienda dove gran parte del fatturato deriva dai software e servizi ai clienti, ma anche all'innovazione dei computer. Il fiore all'occhiello delle tante innovazioni informatiche è il primo computer quantistico prodotto dall'azienda e presentato nel 2019. Tale computer permetterà di eseguire e testare software e apprendere la programmazione quantistica.