Viene fondato il Corpo degli alpini, era il 15 ottobre del 1872

Giuseppe Perrucchiettiè stato un generale e senatore italiano ed è considerato il padre degli Alpini. Nel 1872 scrisse un articolo sulla Rivista militare italiana intitolato 'Considerazioni su la difesa di alcuni valichi alpini e proposta di un ordinamento militare della zona alpina'. Il Generale maturò l'idea per la formazione del Corpo degli Alpini dopo l'esperienza della battaglia di Curtoza nel 1866 dove emerse la totale fragilità del sistema difensivo sulla linea dei monti.Perrucchetti propose di affidare la difesa dei valichi di montagna a dei soldati attraverso il reclutamento di truppe locali, costruite da montanari già abituati alla vita fra le montagne; ciò per permettere una efficace difesa, grazie anche alla loro conoscenza perfetta della zona dove operavano.La proposta del Generale venne accolta il 15 ottobre 1872, vennero create, a mezzo del Regio Decreto numero 1056, le prime compagnie alpine.La realizzazione pratica dell'istituzione pratica degli Alpini si ebbe per merito del Ministro della Guerra Generale Cesare Ricotti Magnani.Il reclutamento locale degli uomini, determinò da subito un elevato spirito di Corpo nelle Truppe Alpine. Il numero dei reclutati Alpini crebbe rapidamente; nel 1873 le compagnie vennnero portate a 24, nel 1875 si costituirono 10 battaglioni per un totale di 36 compagnie e poi nel 1887 nacquero 8 reggimenti.Gli Alpini ebbero il loro battesimo di fuoco ad Adua in Eritrea, e la prima medaglia d'oro al valore militare venne assegnata al Capitano Pietro Cella. Nelle operazioni militari gli Alpini erano aiutati dai muli, che trasportavano armi e viveri. Il 13 novembre 1902, dopo un periodo di sperimentazione nel Terzo reggimento gli Alpini vengono anche dotati di sci per poter procedere più velocemente nelle montagne innevate. Il bellissimo cappello degli Alpini possiede una lunga penna nera, che simboleggia il coraggio e la resistenza del soldato rispetto alle oppressione subite.