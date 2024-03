Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All'epoca la 'Dama di Ferro' era l'edificio più alto del mondo; per costruirla ci lavorarono ben 250 operai per oltre due anni. Quando venne inaugurata era rosso marrone, poi fu fatta ridipingere e cambiò diversi colori, tra cui giallo e ocra.Alcuni intellettuali tra cui Alexander Dumas, la consideravano, per la sua audacia, inadatta a Parigi, ne chiesero addirittura la distruzione. La Tour Eiffel avrebbe dovuto rimanere in piedi per soli 20 anni; fu risparmiata dalla sorte di essere smantellata grazie all'antenna radio che venne posizionata in cima, che agevolava le comunicazioni, specialmente quelle militari.La base della famosa Torre è costituita da 4 pilastri arcuati, che si uniscono verso l'alto; i due ascensori che salgono seguendo una traiettoria curva, sono divenuti una delle principali attrazioni turistiche.