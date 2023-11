Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La sua costruzione era iniziata 10 anni prima per merito di Ferdinand De Lesseps, diplomatico francese che fondò 'La Compagnia del canale di Suez'.L' idea di collegare il Mar Rosso al Mediterraneo è antichissima: si trattava di aprire un varco tra Africa e Asia per evitare la circunavigazione dell'Africa.Prima dell'apertura del Canale di Suez il commercio delle merci era molto rallentato.I lavori di costruzione del Canale, iniziarono nel 1859. La distanza relativamente limitata tra la sponda del Mar Rosso e quella Mediterranea, l'assenza di dislivelli e un terreno desertico e sabbioso aiutarono i costruttori nella realizzazione del Canale di Suez.In occasione dell'inaugurazione del 17 novembre 1869 Joham Strauss compose 'la marcia egizia' e il 20 novembre, si festeggiò l'evento con un corteo di navi che raggiunsero il Mar Rosso.Il Canale di Suez si trova in una invidiabile posizione centrale; è un ottimo anello di congiunzione tra mari e continenti ed ebbe un effetto immediato sui commerci mondiali.Con l'apertura del Canale di Suez, l'Oriente e l'Occidente, l'emisfero Boreale e quello Australe, il sistema indo-pacifico e quello euro-atlantico-mediterraneo, hanno raggiunto un intercomunicazione senza precedenti.Nell'anno 2010 il Canale fu allargato e nel 2015 raddoppiato in alcuni tratti.Attualmente misura 193 Km di lunghezza e transitano, in media, 78 navi al giorno.