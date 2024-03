Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il suo prototipo era un veicolo a due ruote alimentato a vapore chiamato 'Velocipede a Grand Vitesse'.Pochi mesi dopo, Perreaux, depositò altri brevetti, fino a quello quasi definitivo del 1871 che aveva un motore a vapore alimentato ad alcool, olio per lampade o petrolio. Negli anni successivi apportò ulteriori miglioramenti; il modello definitivo, prodotto in 6 esemplari, riusciva a raggiungere la velocità di 35 km/h.Oggi l'unico esemplare visibile è al Musèe de l'Ile-de-France. L'invenzione della prima motocicletta, come ogni altra invenzione, ha permesso ad altri di migliorare i modelli e i motori. La prima vera e propria due ruote con il motore a scoppio fu creata da Gottlieb Daimler. E poi quante innovazioni.Dal 1912 presero il via i campionati di motociclismo e poi tutto il resto è storia con modelli di moto super prestanti. Si deduce che l'invenzione della motocicletta, come ogni altra invenzione, è il risultato di un processo creativo collettivo di inventori, che riescono a interpretare meglio di altri i mutamenti della realtà e ad anticiparli. Oggi, come un tempo, il singolo conta e riesce attraverso le storie del passato a fare scelte per il futuro.