Il gelato deve le sue origini e la sua diffusione alla tradizione italiana; non è un caso che il nuovo modo di gustarlo sia stato inventato da un italiano.L'invenzione del cono inizialmente era dovuta alla necessità di sostituire i bicchierini di vetro, che i clienti spesso non restituivano. In un primo momento si pensò di usare un foglio di carta arrotolato; il passo successivo fu quello di rendere 'commestibile' il supporto con una cialda a forma di cono.L'invenzione geniale di Italo Marchioni già dal 1912 si diffuse su scala industriale. Le cialde in un primo momento venivano arrotolate a mano prima della vendita. Solo negli anni successivi si creò una macchina in grado di confezionare coni già pronti.Il cono permette di gustare il gelato senza cucchiaino e impugnandolo con il foro verso l'alto permette di apprezzare il gelato portandolo direttamente in bocca o sulla lingua. Oggi le proposte di gelato sono infinite e gli italiani rimangono i più bravi gelatai del mondo. Ogni stagione estiva si sperimentano nuovi accostamenti, ma alla fine vincono ancora i gusti tradizionali.Secondo una ricerca i gusti più apprezzati, in fatto di gelati rimangono il cioccolato, la nocciola, il limone, la fragola e la crema.