Quel barattolo di Nutella, dai colori semplici, con una fetta di pane sull'etichetta, assunse tanti significati.È stato soprattutto il simbolo di una promessa: il benessere del ceto medio in un Paese che si stava modernizzando. La Ferrero riuscì a rendere possibile un alimento caro come il cioccolato a tutti.La Nutella si trovava allo stesso modo nelle case dei figli dell'alta borghesia, come in quelli della classe operaia.Pietro Ferrero, piemontese, non è semplicemente l'inventore di una deliziosa crema, ma l'ideatore di un vero oggetto di 'culto', che ha avuto un successo senza confini.Nutella è una specialità che ha fatto della positività e dell'ottimismo i suoi valori portanti.La Ferrero produce, la dolce crema, ad Alba e in 11 stabilimenti in tutto il mondo; si calcola che venda 770 milioni di barattoli ogni anno, consumati da più di 110 milioni di famiglie.