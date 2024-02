Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gutenberg iniziò la stampa della prima Bibbia nel 1453 e venne poi pubblicata il 23 febbraio del 1455.Per la stampa furono usati dei caratteri mobili che imitavano la scrittura gotica.L'edizione realizzata da Gutenberg suscitò molta ammirazione per la qualità.La prima Bibbia stampata assomiglia a un codice: tutte le righe terminano allineate sul margine destro.48 esemplari sono tuttora esistenti e il Vaticano ne possiede due copie. Una copia della Bibbia di Gutenberg può valere oggi svariati milioni di euro.Nel 2001 la prima Bibbia è stata inserita dall'UNESCO nell'elenco della memoria del mondo.Le classifiche ufficiali di vendita dei libri riportano da sempre la Bibbia come uno dei testi più venduti in assoluto: nel corsi dei secoli si stima siano state stampate 4 miliardi di copie.