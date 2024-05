Viene pubblicato 'Dracula': 26 maggio 1897

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ispirandosi, per la figura del protagonista, a Vlad lll principe di Valacchia, soprannominato Draculea ('figlio de dragone'), Stoker compose il romanzo con l'obiettivo di far apparire reali delle vicende fantastiche.Per scriverlo, l'autore passò molti anni a studiare il folklore europeo e, ovviamente, le storie che si tramandano sui vampiri.Stoker realizzò un romanzo dalle atmosfere cupe, in un crescendo di emozioni alla scoperta dell'orrore rappresentato dal tetro vampiro. Dracula è un raccapricciante mostro che si nutre del sangue umano.La storie del vampiro avvennero nella Transilvania dove esistono tipici edifici gotici, che si adattano bene a far da sfondo al romanzo gotico di Stoker.In Transilvania sono poi sorte molte le leggende, antiche e terribili, sui mostri e alimentate dalla superstizione.È curioso sapere che il romanzo 'Dracula' nacque anche da un incubo che Stoker ebbe dopo una scorpacciata di gamberi fatta in compagnia dello storico e amico ungherese Amin, che lo guidò nella descrizione dei luoghi, una dei punti di forza del romanzo.Il libro 'Dracula' ha ispirato molti film, è diventato così popolare che alcuni luoghi sono diventati mete turistiche, come ad esempio il castello di Bram, luogo in cui è nata la leggenda raccontata nel romanzo.