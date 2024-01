Viene rappresentato per la prima volta Romeo e Giulietta: 30 gennaio 1595

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quella di Romeo e Giulietta è la storia più famosa al mondo e la tragedia più rappresentata.Composto tra il 1594 e il 1596, il dramma shakespeariano, dei due innamorati, ha ispirato artisti e registi. L'opera è conosciuta come la storia d'amore tra due giovani provenienti da famiglie nobili della città di Verona, i Montecchi e i Capuleti, in lotta tra loro. I due innamorati, incompresi e osteggiati dalle famiglie, arriveranno a togliersi la vita.Numerose sono state le trasposizioni teatrali e cinematografiche dal 'Romeo e Giulietta, del 1968, diretta da Franco Zeffirelli per arrivare a 'Romeo e Giulietta' diretta da Baz Luhrmann con Leonardo di Caprio e Claire Danes, per citare le più famose. Oggi la casa di Giulietta a Verona è uno dei luoghi più visitati, l'ingresso è ricoperto di scritte di amanti da tutte le parti del mondo e la storia d'amore continua a rivivere come una delle più belle di sempre.