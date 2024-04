Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A volte è più facile passare alla storia per piccole invenzioni che per grande scoperte.Hunt, oltre alla spilla di sicurezza, creò anche la prima macchina per cucire made in USA, la penna stilografica, il fucile a ripetizione e un affilatore di coltelli. Degno di nota, però, è il modo in cui partorì l'idea della spilla di sicurezza o da balia.Hunt era preoccupato per un debito, per saldarlo pensò che la cosa migliore fosse produrre un'invenzione e venderne i diritti. L'inventore si ritrovò a giocare con un filo di ferro e si accorse che, opportunamente piegato, poteva servire da spilla per vestiti o per chiudere i pannolini dei bambini.Hunt andò a realizzare il prototipo e lo brevettò, poté così restituire i soldi all'amico creditore.Le spille da balia, che dopo tanti anni, sono praticamente identiche al brevetto presentato da Walter Hunt, le abbiamo ancora oggi sotto il naso e le diamo per scontate.Le cose, che notiamo meno, sono spesso geniali, utili e usate da un bel numero di generazioni.