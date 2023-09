Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il primo cartone dedicato esclusivamente ai due personaggi risale al 1949 con l'episodio Fast and Furry-ous (in italiano 'Lavato e stirato').Il coyote è sempre impegnato, senza successo, all'inseguimento di Road Runner. Molti pensano che Road Runner, chiamato in Italia Beep Beep, sia uno struzzo in realtà si tratta di un uccello dei deserti americani, chiamato in italiano corridore della strada.Beep Beep infatti è famoso per la sua rapidità, riesce a fuggire, anche in modo irridente, al suo cacciatore Wile E. Coyote.Le sfide fra i due protagonisti si risolvono, quindi, sempre a favore del velocissimo e astuto pennuto.Puntualmente, invece, il coyote, pur usando strani arnesi difettosi o d'uso impossibile, cade vittima del suo stesso ingegno e spesso le sue avventure si concludono con il volo in una gola del canyon oppure con l'investimento, del malcapitato, da parte di un treno o di un camion.Le modalità di espressione dei due personaggi sono estremamente semplici: Road Runner emette solo il suono 'bii-bip', mentre il coyote si esprime con cartelli estemporanei.Wile E.Coyoye, in particolare è ancora oggi il più sfortunato personaggio dei Cartoon e la sua simpatia lo ha fatto diventare simpatico e popolare tra gli appassionati di cartoni animati.