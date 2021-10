Disco aperte al 35%, per il Silb proposta inaccettabile

La possibilità di riaprire le discoteche con capienza al 35%, come ipotizzato da CTS, non è economicamente sostenibile. Così non si apre, conferma il presidente del Silb-Fipe dell'Emilia-Romagna, Gianni Indino, 'soddisfatto' comunque che 'il Comitato tecnico-scientifico finalmente si sia interessato al nostro settore e abbia dato indicazioni per la riapertura dei locali da ballo'.Non c'è invece soddisfazione per le decisioni prese. 'A queste condizioni, infatti, non sarà possibile riaprire. Il 35% di capienza per i locali al chiuso non permette di rimanere sul mercato'. E non si capisce perché, aggiunge, 'se tutti gli avventori devono essere muniti di Green pass, non si possa avere una capienza ben più alta'. Il sindacato emiliano-romagnolo dei locali da ballo continua dunque 'con forza a chiedere un tavolo di confronto' per spiegare 'le reali esigenze di questo comparto'.Domani, giovedì 7 ottobre, si riunirà a Roma il direttivo nazionale del Silb-Fipe, che prenderà atto formalmente delle decisioni prese dal Cts e valuterà se ci siano 'le condizioni per continuare a dialogare attraverso un tavolo di confronto, oppure se sarà necessario passare alle proteste rumorose e diffuse già annunciate'. L'augurio di Indino è che 'il periodo del bla bla bla sia finito'.