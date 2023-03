Le Figlie della Carità di San Luisa

Luisa nacque a Ferrieres (Francia) il 12 agosto 1591; si può affermare che la Santa è ancora attualissima anche ai giorni nostri. Luisa apparteneva a una famiglia agiata: suo padre, Louis de Marillac, era un autorevole signore di Ferrieres. A 21 anni provò una prima esperienza religiosa presso le suore Capuccine, ma l'idea non ebbe seguito per motivi di salute.A 22 anni, morto il padre, Luisa sposò, allora, Antonio Le Gras, uomo onesto e credente. La coppia ebbe presto un figlio, ma poi a causa di una lunga malattia del marito, Luisa piombò nell'abbattimento. Morto il marito, superò poi la prova grazie a un sacerdote che incontrò alla fine del 1624: Vincenzo de Paoli. Questo straordinario prete aveva creato gruppi che si occupavano di emergenze da miseria, e vi coinvolse Luisa.La Santa dimostrò di possedere una straordinaria capacità organizzativa tanto da rendere molto efficienti le 'Compagnie femminili'. San Vincenzo de Paoli affidò pertanto a Luisa la cura di alcune ragazze di campagna, già un po' pratiche.La Santa riuscì a completare la loro preparazione per renderle protagoniste e autonome.Nacquero così le 'Figlie della Carità'. La caratteristica dell'opera fu l'unione di due generi di vita: una solida pietà fondata sulla preghiera costante e viva, e una carità che spingeva all'apostolato e a darsi a tutti per l'amore di Dio.Le 'Figlie della Carità' erano serve dei poveri e monache senza chiostro e senza abito proprio.Avevano come Monastero le case dei malati, per cella una stanza in affitto, per cappella la chiesa parrocchiale e per chiostro le vie della città.Luisa 'lavorava per i poveri' con una grande energia e molta forza d'animo. La crescita delle Figlie, richieste da ogni parte, trovava l'appoggio costante e sempre disponibile di Luisa, che non rinunciava a nessuna incombenza e a nessun sacrificio. Nel 1660 le case delle 'Figlie della Carità' erano già una cinquantina, e Luisa si adoperò per loro, senza stancarsi, per 13 anni.Santa Luisa di Marillac morì il 15 marzo 1660, pochi mesi prima di San Vincenzo de Paoli e fu canonizzata da Pio Xl l'11 marzo 1934.Buon onomastico a chi si chiama Luisa.