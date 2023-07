I dubbi così umani di San Tommaso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nell'ultima cena Tommaso interviene e, quando Gesù afferma: 'Del luogo dove io vado voi conoscete la via'; Tommaso domanda al Maestro: 'Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?'; Gesù risponde: 'Io sono la Via, la Verità e la Vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me'.Il momento più famoso che riguarda Tommaso è la sera del primo giorno dopo il sabato.L'Apostolo non c'è quando Gesù appare ai suoi discepoli, dopo la Resurrezione, e mostra le sue ferite. I discepoli attestano poi a Tomnaso: 'Abbiamo visto il Signore', ma Tommaso non si fida. L'Apostolo pretende una testimonianza diretta e per credere pone delle condizioni precise: 'Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato non crederò'.Gesù lo prende in parola e soddisfa la pretesa di Tommaso otto giorni dopo. Il maestro questa volta si rivolge direttamente a lui: 'Metti il tuo dito qui e guarda le mie mani; porta la tua mano nel mio costato e smetti di essere incredulo ma diventa credente'. Tommaso allora confessa la sua fede: 'Mio Signore e mio Dio'. Secondo la Tradizione antica Tommaso diviene, dopo L'Ascensione di Gesù, l'Apostolo dei Parti, ma lo si trova anche in India dove avrebbe subito il Martirio.Buon onomastico a chi si chiama Tommaso.