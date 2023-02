La festa della 'Candelora'

Oggi 2 febbraio si festeggia la presentazione di Gesù al Tempio. Questa festività è conosciuta popolarmente anche con il nome di Candelora.In questo giorno, infatti, si benedicono le candele in ricordo del passo evangelico in cui Cristo è detto da Simeone 'luce per illuminare le genti'. La Candelora è una festività Cristiana dal sapore antico: festa della luce in cui le candele sono vere protagoniste.In molte delle nostre chiese si fa una breve luminosa processione con le candele all'inizio della celebrazione eucaristica. Al termine della liturgia le candele vengono distribuite e portate a casa dai fedeli che ricordano così l'impegno di essere luce di bene nel mondo.La festa della presentazione di Gesù al Tempio ricorda due eventi che si compirono 40 giorni dopo la nascita del Santo Bambinello: la consacrazione del neonato e la purificazione di Maria.Si legge infatti nell'Antico Testamento, che ogni figlio primogenito doveva essere consacrato a Dio e un'altra legge mosaica ordinava inoltre che ogni donna ebrea sidoveva presentare al Tempio per la purificazione.Le due cerimonie potevano compiersi insieme, così Giuseppe e Maria portarono Gesù al Tempio.Giunti al Tempio, la sacra famiglia incontrò il vecchio Simeone e la profetessa Anna. Tutti e due furono docili allo Spirito Santo. Il Signore, attraverso un lungo cammino aveva donato loro la Sapienza.Il Vecchio Simeone, sacerdote del tempio, riconobbe in Gesù il Salvatore: presolo tra le braccia gli predisse anche le pene della Crocefissione.Dopo aver tributato l'offerta di due colombe, vittime sacrificali in ringraziamento, Maria è Giuseppe tornarono con Gesù nella città di Nazareth.Buona festa della Candelora a tutti i lettori.